Trabzonspor'dan gollü prova

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-3 mağlup etti.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı mücadeleye şu ilk 11 ile başladı: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray. Karadeniz temsilcisi maçın ikinci yarısında ise farklı bir 11 ile sahada yer aldı. Bordo mavililer ikinci yarıya, Arda, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Koita 11'i ile çıktı.