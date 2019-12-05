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Trabzonspor'dan Grosicki sürprizi! Transfer...

6 saat önce

Abdülkadir Ömür'ün sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Ocak ayında bu sorunu çözecek.

Trabzonspor'dan Grosicki sürprizi! Transfer..., System.String[]

Abdülkadir Ömür'ün sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Ocak ayında bu sorunu çözecek. Teknik direktör Ünal Karaman, şampiyonluk yarışının ikinci yarıda daha çetin geçeceğini söylerken, mutlaka eksiklerin giderilmesini istedi.


Yönetim devre arasında kesin olarak sağ tarafa takviye yapacak. Daha önce Emre Kılınç için nabız yoklayan Fırtına'nın gündeminde pek çok isim bulunuyor. Menacerler tarafından da Trabzonspor'a sürpriz bir ismin teklif edildiği öğrenildi: Kamil Grosicki. Süper Lig'de daha önce Sivasspor forması giyen Polonyalı yıldız, 2014'ün Ocak ayında Rennes'e gitmiş. Oradan da Hull City'ye tam 9 milyon Euro'ya transfer olmuştu. İngiltere Championship ekibinde forma giyen Grosicki'nin mukavelesi sezon sonunda bitiyor.


19 maç, 6 gol, 2 asist


Dolayısıyla devre arasında Ada ekibinin yüksek bir bonservis isteme ihtimali oldukça düşük. Championship'te bu sezon 19 maça çıkan Grosicki, 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda ise kariyeri boyunca tam 73 maçta görev aldı. Trabzonspor Yönetimi, Grosicki ismini teknik direktör Ünal Karaman'a sorduktan sonra değerlendirmeye alacak. Maliyetiyle ilgili de detaylı bir çalışma yapılacak. (Fanatik)


Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:27 
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