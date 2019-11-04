Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan hakem açıklaması
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Trabzonspor'dan hakem açıklaması

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, sezon başından itibaren hakemlerin kendilerine karşı açık bir operasyon içerisinde olduğunu savundu.

Trabzonspor'dan hakem açıklaması, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, sezon başından itibaren hakemlerin kendilerine karşı açık bir operasyon içerisinde olduğunu savundu.

Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar bir an önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda yaşanan bazı pozisyonlarda verilen hakem kararlarının yer aldığı video da paylaşıldı.

Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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