Trabzonspor'dan Hatay için "fidan" kampanyasına destek - Son Dakika

Trabzonspor'dan Hatay için "fidan" kampanyasına destek

12.10.2020 19:29
Trabzonspor'dan Hatay için

Trabzonspor Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Trabzonspor Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep FK'nın Hatay'a fidan bağışı konusunda Trabzonspor'a meydan okuduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanlık alanlarımız için 5715 +1967 = 7682 adet fidan bağışlayarak, Çaykur Rizespor'a meydan okuyoruz." denildi.

Sosyal Medya, Trabzonspor, Gaziantep, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Hatay için 'fidan' kampanyasına destek - Son Dakika Spor

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