Trabzonspor'dan İlk Yardım Farkındalık Videosu
34 dakika önce
Trabzonspor ilk yardımın önemini vurgulayan sosyal sorumluluk videosu çekerek, farkındalık yarattı.
Trabzonspor ilk yardımın önemini vurgulayan sosyal sorumluluk videosu çekerek, farkındalık yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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