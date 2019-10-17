Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan İlk Yardım Farkındalık Videosu
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Trabzonspor'dan İlk Yardım Farkındalık Videosu

34 dakika önce

Trabzonspor ilk yardımın önemini vurgulayan sosyal sorumluluk videosu çekerek, farkındalık yarattı.

Trabzonspor ilk yardımın önemini vurgulayan sosyal sorumluluk videosu çekerek, farkındalık yarattı.

Trabzonspor'dan İlk Yardım Farkındalık Videosu

Trabzonspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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