Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan İstanbul'da taraftarlarının yoğun olduğu mahalleye ziyaret
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan İstanbul'da taraftarlarının yoğun olduğu mahalleye ziyaret - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan İstanbul'da taraftarlarının yoğun olduğu mahalleye ziyaret

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ile Eda Lermi Zorer'in, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki İshaklı Mahallesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Trabzonspor'dan İstanbul'da taraftarlarının yoğun olduğu mahalleye ziyaret, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri Tuncay Uzunal ile Eda Lermi Zorer'in, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki İshaklı Mahallesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yöneticiler Tuncay Uzunal ile Eda Lermi Zorer'in, nüfusunun büyük çoğunluğunu Trabzonsporlu taraftarların oluşturduğu mahallede, vatandaşlarla bir araya geldiği ifade edildi.

Asbaşkan Alp ve yöneticilerin, İshaklı Mahallesi Muhtarı Ali Cinel ve İshaklı Spor Kulübü Antrenörü İsmet Birinci'yi ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, "İshaklı İlkokuluna da giden asbaşkanımız Alp ile yönetim kurulu üyelerimiz, bordo-mavili taraftarlarımızla buluşarak onlara çeşitli hediyeler verdi." denildi.

Açıklamada, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp'in de şu değerlendirmesi yer aldı:

"Dünyanın hemen her yerinde milyonlarca taraftarımız var. Trabzonspor'umuzu yaşıyorlar, yaşatıyorlar. İstanbul'daki İshaklı Mahallesi de taraftarlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerden biri. Burada her yer bordo-mavi, hayat da bordo-mavi. 'Bize Her Yer Trabzon' mottosunu tam manasıyla anlamlandıran değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."

Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor, İstanbul, Beykoz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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