Trabzonspor'dan Jody Lukoki'ye teklif!

Süper Lig'de 26 haftalık periyodu lider bitiren Trabzonspor, çok istediği şampiyonluğa ulaşırsa transferde de işi kolaylaşacak.



Çünkü pek çok futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörüne göre tercihlerini yapıyor, Avrupa'nın en büyük turnuvasına giden ekipler transferde bir adım öne geçiyor. Jody Lukoki de bu isimlerden biri. Devre arasında Fırtına'nın yakından ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu yeniden gündemde.



Bulgaristan ekibi Ludogorets ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesh eden Kongolu yıldızın menaceri, yaptığı açıklamayla Trabzonspor'un hala devrede olduğunu gösterdi.



'Şampiyonlar Ligi için...'



Bulgar basınına konuşan menacer Johan Hansma, "Tüm herkes gibi salgının geçmesini bekliyoruz. Bir yandan da gelecek planları yapıyoruz. Lukoki, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Pek çok teklif var ancak en ciddi olanı şimdilik Trabzonspor'dan diyebilirim" ifadelerini kullandı. (Fanatik)



