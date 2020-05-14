Trabzonspor'dan Josef de Souza bombası! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Josef de Souza bombası! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan Josef de Souza bombası!

6 saat önce

Trabzonspor'dan son dakika transfer harekatı.

Trabzonspor'dan Josef de Souza bombası!, System.String[]

Trabzonspor'dan son dakika transfer harekatı... Çarpıcı iddia Suudi Arabistan basınından...


Geçen sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den, Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza'nın maaşının tamamını alamaması nedeniyle Arabistan'dan ayrılabileceği öne sürüldü. Saudi 360'ın haberine göre, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu, 1.5 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle yönetimle arasını açtı. Al Ahli ödemenin bir kısmını yapsa da 31 yaşındaki oyuncu ücretinin tamamını istedi.


Yönetim, Sambacı'yı maaşının kalan kısmını ileri bir tarihte ödemek için ikna edemedi. Yıldız oyuncu da 15 gün içerisinde parasının tamamını alamaması durumunda sözleşmesini feshedeceğini yetkililere bildirdi. Bu durum Trabzonspor yönetimini de heyecanlandırdı. Mikel'in boşluğunu Josef ile doldurmayı planlayan Bordo-Mavililer, sözleşme feshi durumunda direkt olarak tecrübeli oyuncuyla temasa geçecek.Hatırlanacağı üzere Souza daha önce Fırtına'nın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.


'Türkiye'de kupa kazanmak istiyorum'


Nisan ayında yayıncı kuruluş Beinsports'a röportaj veren 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönmek istediğini açıklamıştı. Yıldız orta saha, "Sözleşmem bittiği zaman Türkiye'ye dönmek ve o atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Oradaki eksiğimi tamamlamak ve kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullanmıştı. (Fanatik)



Suudi Arabistan, Josef de Souza, Trabzonspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:13 

YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı 11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı? Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlerin cezası belli oldu Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlerin cezası belli oldu         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti         
14:01
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor! Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor!         
14:01
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi         
13:39
Kuyumcuya Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı         
13:12
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı         
13:11
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi         
13:07
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı         
12:51
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular         
12:43
Tayland'da bir göletin kenarına bırakılan yeni doğmuş bebeği, dev kertenkele yedi Tayland'da bir göletin kenarına bırakılan yeni doğmuş bebeği, dev kertenkele yedi         
12:31
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür         
12:30
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım         
12:15
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu         
12:11
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
11:54
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada         
11:52
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi         
11:49
Ezequiel Lavezzi ve sevgilisi Natalia Borges'e cinsel ilişki kasedi şantajı! Polise koştular Ezequiel Lavezzi ve sevgilisi Natalia Borges'e cinsel ilişki kasedi şantajı! Polise koştular         
11:45
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı         
11:38
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor         
11:31
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı? Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?         
11:24
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir         
11:21
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu         
11:19
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi         
11:17
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı         
11:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 15:28:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'dan Josef de Souza bombası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]