Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması!

6 saat önce

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir.

Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması!, System.String[]

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:


"Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir"


Ahmet Çörekçi, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TSYD'den açıklama: 'Süper Lig maçları Bein Sports'tan şifresiz yayınlansın...'
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle lig maçları askıya alındı Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı

Son Dakika Haberleri
22:11 Çaykur Rizespor: 2-1
22:10 Futbol: Süper Lig
22:09 Göztepe: 2-0
22:09 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)
22:08 Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]