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Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması!
6 saat önce
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:32
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