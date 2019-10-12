Trabzonspor'dan kan bağışı kampanyasına destek

Trabzonspor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ile ortaklaşa yürüttüğü "Kurtarmak bizim kanımızda var" isimli kan bağışı kampanyasına destekte bulundu.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş, teknik direktör Ünal Karaman, futbolcular Ivanildo Fernandes, Filip Novak, Donis Avdijaj, Ece Kardeşler ve Kamil Ahmet Çörekçi, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda kurulan Kızılay Kan Merkezi'nde bir araya geldi.

Kulübün kuruluş yılı olan 1967'den esinlenerek bu sayıda kan bağışı elde etmeyi amaçladıklarını ifade eden Sağıroğlu, "Kızılay'a, Trabzonspor olarak bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize. Trabzonspor olarak 1967 ünite kan bağışı olarak başlatılan sloganımız inşallah çok daha fazla sayıya ulaşır. Şu dönemlerde çok ciddi şekilde ihtiyaç duyulan kan bağışı, dilerim tüm hızıyla devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ise kampanyada Türk Kızılay'ın büyük bir emek harcadığını vurguladı.

Kulübün böyle bir organizasyon içerisinde yer almasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Kızılay için söylenecek birçok şey olmasına rağmen acının olduğu, ihtiyaç duyulan her yerde milliyet fark etmeksizin insanlık adına çok önemli hizmet ediyorlar. İhtiyacın olduğu her yerde Kızılay var. Acıda, kan gerektiği anda, insanlık adına verilmesi gereken hangi eylem varsa oradalar. İyi ki de varlar. İyi ki de bizim Kızılay'ımız. Çünkü Türk'ün gerçek manadaki kan değerlerini, DNA'sını ve bunda barındırdığı hasletleri, vicdanı, merhameti bize ve dünyaya en yoğun şekilde hissettiren kuruluşumuz. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Karaman ile futbolcular, kan bağışı kampanyasına destek olmak için gelen taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.