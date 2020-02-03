Trabzonspor'dan kınama ve suç duyurusu - Son Dakika
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Trabzonspor'dan kınama ve suç duyurusu

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'e Fenerbahçe maçı sonrası yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Trabzonspor'dan kınama ve suç duyurusu, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'e Fenerbahçe maçı sonrası yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi. - İSTANBUL

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:07 Kaynak: İHA
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