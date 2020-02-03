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Trabzonspor'dan kınama ve suç duyurusu
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'e Fenerbahçe maçı sonrası yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:07 Kaynak: İHA
Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'e Fenerbahçe maçı sonrası yapılan ırkçı saldırıları kınadığını belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi. - İSTANBUL
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