Trabzonspor'dan Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü'nden, dün yapılan antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Fode Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavililerin kulüp doktoru Hakan Çelik yaptığı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.