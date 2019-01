Trabzonspor'dan "Kombine Devri" Çağrısı

Trabzonspor Kulübü, Ankaragücü maçı özelinde taraftarlarına kombine devretme çağrısında bulundu.

Bordo-mavili kulüp, Başakşehir maçında ceza alan taraftarların kombinelerinin devredilmesiyle ilgili olarak duyuru yaptı. Trabzonspor Kulübünün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"Medipol Başakşehir ile 20 Ocak 2019 tarihinde oynanan iç saha karşılaşmasında kuzey kale arkası alt H, I, J, K, L, kuzey kale arkası üst B C, D, E, doğu alt H, I, J, K,L, doğu üst B, C, D, E, F, güney kale arkası alt I, J, K, L, güney kale arkası üst Aktif Bank B, C, D, E, F bloklara giriş yapan taraftarlarımızın Passoligleri, sadece bir maç için bloke edilmiştir. Cezalı taraftarlarımızdan kombine sahibi olanlar, istedikleri takdirde kombinelerini bir maç için (Ankaragücü karşılaşması) başkasına devredebilirler. Bu maç özelinde indirimli kombineler de transfere açılmış olup; taraftarlarımızın gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Söz konusu ceza, Medipol Başakşehir maçını yukarıda belirtilen tribünlerde izleyen taraftarlarımıza verilmiştir. Dolayısıyla bu bloklarda kombinesi olup da Medipol Başakşehir maçına gelmeyen taraftarlarımız bu cezadan muaftır. Benzer şekilde, Medipol Başakşehir maçında bu blokların dışındaki yerlere giriş yapan taraftarlarımız da, cumartesi günü oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasını izleyebilecektir."



(İHA)

