Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde - Son Dakika

Trabzonspor'un 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarında kombine sahiplerinin kombineleri geçerli olacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz Şampiyonluk Kutlamalarımız ve Kupa Töreni etkinliğinde 2021 - 2022 Sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte bilet satışlarımız 11 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 15.00 itibarıyla tüm taraftarlarımıza açılacaktır."

(Gökmen Şahin - İHA)