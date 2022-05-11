Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde - Son Dakika
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Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde

11.05.2022 12:54
Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde

Trabzonspor'un 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarında kombine sahiplerinin kombineleri geçerli olacak.

Trabzonspor'un 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarında kombine sahiplerinin kombineleri geçerli olacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz Şampiyonluk Kutlamalarımız ve Kupa Töreni etkinliğinde 2021 - 2022 Sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte bilet satışlarımız 11 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 15.00 itibarıyla tüm taraftarlarımıza açılacaktır."

(Gökmen Şahin - İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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