Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, A takım futbolcu ve teknik heyetine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, A takım futbolcu ve teknik heyetine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından birçok kulüp teknik ekip ve futbolcularına tedbir amaçlı test yapıyor. Bu bağlamda Trabzonspor da Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetinin koronavirüs testine tabi tutulduğunu, sonuçların da negatif çıktığını belirtti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
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