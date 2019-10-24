Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Krasnodar yöneticilerine dostluk yemeği
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Krasnodar yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Krasnodar yöneticilerine dostluk yemeği

42 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam karşılaşacağı Krasnodar kulübünün yöneticileri için dostluk yemeği verdi.

Trabzonspor'dan Krasnodar yöneticilerine dostluk yemeği, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam karşılaşacağı Krasnodar kulübünün yöneticileri için dostluk yemeği verdi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Krasnodar maçı öncesi Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu tarafından, misafir kulüp yönetim kuruluna dostluk yemeği verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yemeğe Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın yanı sıra Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, ticari direktörü Aram Fundukyan, takım menajeri Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi."

Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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