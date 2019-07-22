Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan kura yorumu
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Trabzonspor'dan kura yorumu

14 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri Sparta Prag'ı değerlendirirken, "Önemli bir takımla oynayacağız. Bu turu geçmek ve gruplara kalmak en büyük amacımız" dedi.

Trabzonspor'dan kura yorumu, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri Sparta Prag'ı değerlendirirken, "Önemli bir takımla oynayacağız. Bu turu geçmek ve gruplara kalmak en büyük amacımız" dedi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Bordo-mavililer ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.
Kurayı değerlendiren Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise şunları söyledi:
"Kura hayırlı olsun. Uzun bir aradan sonra katılacağımız Avrupa kupalarında önemli bir takımla oynayacağız. İlk maç Prag'da ve cezalı oldukları için seyircisiz oynayacaklar. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Bu turu geçmek ve gruplara kalmak en büyük amacımız."


Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:26 Kaynak: DHA
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