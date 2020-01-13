Trabzonspor'dan Manuel da Costa transferi için sürpriz hamle! Galatasaray devredeydi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Manuel da Costa transferi için sürpriz hamle! Galatasaray devredeydi... - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan Manuel da Costa transferi için sürpriz hamle! Galatasaray devredeydi...

7 saat önce

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Trabzonspor'dan Manuel da Costa transferi için sürpriz hamle! Galatasaray devredeydi..., System.String[]

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sabah gazetesinin haberine göre birçok oyuncuyu izleyen ve görüşme yapan bordo-mavililer, son olarak Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Manuel da Costa'yı listesine aldı.


Menajerler tarafından önerilen oyuncunun yakın geçmişteki performansının teknik ekip tarafından izlendiği ve şu anda değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.


Adı Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki Faslı stoperin bonservisi elinde bulunuyor.

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:44 
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