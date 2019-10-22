Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan meme kanserine karşı farkındalık!
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan meme kanserine karşı farkındalık!

Trabzonspor'dan meme kanserine karşı farkındalık!

40 dakika önce

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcuların ve teknik heyetin, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bugünkü antrenmana "Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın" yazılı pankartla çıktığı belirtildi.

Trabzonspor'dan meme kanserine karşı farkındalık!, System.String[]

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcuların ve teknik heyetin, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bugünkü antrenmana "Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın" yazılı pankartla çıktığı belirtildi.


Açıklamada, etkinliğe katılanlar hakkında da bilgilendirmede bulunularak, "Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şubesi sorumlumuz Özer Bayraktar ile Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eda Küçüktülü'nün katıldığı organizasyonda, Şef Berke Kurtbay ve şarkıcı Buray da yer aldı." denildi.


Öte yandan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların, etkinliğin ardından fotoğraf çektirdiği kaydedildi.


Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:24 
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