Trabzonspor'dan Neşeli Antrenman
1 saat önce
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya
'da hazırlanan Trabzonspor
, akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Trabzonspor, akşam idmanıyla çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar gerçekleştiren futbolcular, idmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynadı. Futbolcuların antrenmanda bir hayli keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:39 Kaynak: İHA
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