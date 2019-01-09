Trabzonspor'dan Neşeli Antrenman
34 dakika önce
- Trabzonspor'dan neşeli antrenmanANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
- Trabzonspor
'dan neşeli antrenman
ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya
'da hazırlanan Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Trabzonspor, akşam idmanıyla çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar gerçekleştiren futbolcular, idmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynadı. Futbolcuların antrenmanda bir hayli keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:42 Kaynak: İHA
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