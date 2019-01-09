Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Neşeli Antrenman

Trabzonspor'dan Neşeli Antrenman

34 dakika önce

- Trabzonspor'dan neşeli antrenmanANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

- Trabzonspor'dan neşeli antrenman

ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, akşam idmanıyla çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar gerçekleştiren futbolcular, idmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynadı. Futbolcuların antrenmanda bir hayli keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

Antalya, Trabzonspor, Spor
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