Trabzonspor'dan Novak İçin Sakatlık Açıklaması

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Filip Novak'ın ülkesinin milli takımında sakatlandığı, tedavisine başlandığı ve durumunun Cumartesi günü netlik kazanacağı açıklandı.

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Filip Novak'ın ülkesinin milli takımında sakatlandığı, tedavisine başlandığı ve durumunun Cumartesi günü netlik kazanacağı açıklandı.



Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada Çek oyuncunun ülkesinin milli takımında sakatlık yaşadığını belirterek, "Çek Cumhuriyeti ile Brezilya milli takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcumuz Filip Novak'ın karşılaşma sonrasında sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edilmiştir. Ülkesinin milli takım doktorları tarafından tedavisine başlanan Filip Novak'ın, Cumartesi günü Trabzon'da yapılacak tetkiklerin ardından sağlık durumu netlik kazanacak" dedi.



- Trabzon

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