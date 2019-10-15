Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması

Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması

1 saat önce

Trabzonspor, dün antrenmanı yarıda bırakan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in ön adelesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını ifade ederek, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oynayıp oynamayacağının ise maç günü belli olacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması, System.String[]

Trabzonspor, dün antrenmanı yarıda bırakan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in ön adelesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını ifade ederek, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oynayıp oynamayacağının ise maç günü belli olacağını açıkladı.


Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanları yarıda bırakan oyuncu Obi Mikel'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır" dedi. - TRABZON

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı
Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok! Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]