Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması:

Bordo mavililer gönderilen metinde şu ifadelere yer verdi: "Mikel'in kulübümüze ilişkin iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Trabzonspor olarak kısa sürede Covid-19'a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Tedbirler ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere'ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan ettiğinde, olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir. Türkiye'de liglerin ertelenmesini bekleyen tüm futbolcular ve bizler gibi soğukkanlı ve sağduyulu olmasını beklediğimiz futbolcumuz, maalesef gitmeyi tercih etmiştir. Menajeri bu duruma bizzat şahittir. Alınan ortak kararla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık."