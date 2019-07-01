Trabzonspor'dan Obi Mikel teşekkürü
1 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:10 Kaynak: AA
Kulübü, Nijerya
Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, " John Obi Mikel
'in kulübümüze transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran
'a, İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre
Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e ve futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullandı.
Trabzonspor, 32 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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Trabzonspor, John Mikel Obi transferini açıkladı
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