Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Obi Mikel teşekkürü
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Trabzonspor'dan Obi Mikel teşekkürü

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Obi Mikel teşekkürü, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, " John Obi Mikel'in kulübümüze transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e ve futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullandı.
Trabzonspor, 32 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:10 Kaynak: AA
Yavuz Selim Kıran, Trabzonspor, Nijerya, Spor
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