Trabzonspor'dan Onazi'ye teşekkür - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Onazi'ye teşekkür

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesini feshettiği Ogenyi Onazi'ye teşekkür etti.

Trabzonspor'dan Onazi'ye teşekkür, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesini feshettiği Ogenyi Onazi'ye teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün değerlerini kısa süre içinde özümsemiş, Trabzon şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası kariyerinde şans ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Ogenyi Onazi!"

Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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