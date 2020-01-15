Trabzonspor'dan Onazi'ye teşekkür

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesini feshettiği Ogenyi Onazi'ye teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün değerlerini kısa süre içinde özümsemiş, Trabzon şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, Trabzonspor sonrası kariyerinde şans ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Ogenyi Onazi!"

Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.