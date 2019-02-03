Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Osman Çakmak'a Başsağlığı Mesajı

Trabzonspor'dan Osman Çakmak'a Başsağlığı Mesajı

8 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, Tokat'ın Zile ilçesinde, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Osman Çakmak'a Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Tokat'ın Zile ilçesinde, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ampute Futbol Milli Takımı'mızın kaptanı Osman Çakmak'ın annesinin soba gazı zehirlenmesi sonucu vefat ettiğini, babasının tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Osman Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, babasının da bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:39 Kaynak: AA

Futbol, Trabzonspor, Osman Çakmak, Spor
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