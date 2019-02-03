Trabzonspor'dan Osman Çakmak'a Başsağlığı Mesajı
8 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, Tokat'ın Zile ilçesinde, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor
Kulübü, Tokat
'ın Zile
ilçesinde, Ampute Futbol
Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak
'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Ampute Futbol Milli Takımı'mızın kaptanı Osman Çakmak'ın annesinin soba gazı zehirlenmesi sonucu vefat ettiğini, babasının tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Osman Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, babasının da bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:39 Kaynak: AA
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