Trabzonspor'dan Pique'ye forma sözü
53 dakika önce
Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:07 Kaynak: İHA
, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona
'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.
Trabzonspor'un yeni sezon için tasarlanan 'keşan' motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona'nın yıldızı, İspanya
Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle" notuyla forma gönderme sözü verdi. - TRABZON
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