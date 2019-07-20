Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Pique'ye forma sözü
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Trabzonspor'dan Pique'ye forma sözü

33 dakika önce

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.

Trabzonspor'dan Pique'ye forma sözü, System.String[]
Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek. Trabzonspor'un yeni sezon için tasarlanan 'keşan' motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona'nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle" notuyla forma gönderme sözü verdi.
(İHA)
Trabzonspor, Barcelona, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
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