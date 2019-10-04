Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan reklam anlaşması! 52,5 milyon TL...
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Trabzonspor'dan reklam anlaşması! 52,5 milyon TL...

1 saat önce

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır.

Trabzonspor'dan reklam anlaşması! 52,5 milyon TL..., System.String[]

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:


"Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir."


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Huawei, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:21 
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