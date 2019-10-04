Trabzonspor'dan reklam anlaşması! 52,5 milyon TL...
1 saat önce
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır.
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:21
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