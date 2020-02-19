Trabzonspor'dan sakat oyuncular hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan sakat oyuncular hakkında açıklama - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan sakat oyuncular hakkında açıklama

7 saat önce

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'dan sakat oyuncular hakkında açıklama, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo-mavili Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven; Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, "Oyuncumuz Anthony Nwakaeme'de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Pazartesi günü yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge'in ise yapılan MR tetkiklerinde 1. Metatarsophalangeal joints (ayak başparmak ekleminde) ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmekte ve durumu maç saatinde netlik kazanacaktır. Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Majid Hosseini'nin ise yapılan MR tetkiklerinde kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun 1-3 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.


Daniel Sturridge, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hasan Çetinkaya: Braithwaite'ın Barcelona'ya transferinin Perşembe günü bitmesini bekliyoruz
Beşiktaş-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip Atalanta, Valencia'yı 4-1 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:13:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'dan sakat oyuncular hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]