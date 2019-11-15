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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

7 saat önce

Sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilen Flipp Novak, 6 hafta sahalrdan uzak kalacakKasığında ağrı bulunan ve U21 Milli Takım kadrosundan çıkarılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a dönüp tedavisine başlanılacakFatih Turan / Trabzon, - Trabzonspor Kulübü, Flipp Novak ile Yusuf...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması, System.String[]

Sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilen Flipp Novak, 6 hafta sahalrdan uzak kalacak

Kasığında ağrı bulunan ve U21 Milli Takım kadrosundan çıkarılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a dönüp tedavisine başlanılacak

Fatih Turan/ Trabzon, -

Trabzonspor Kulübü, Flipp Novak ile Yusuf Sarı'nın sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Flipp Novak'ın 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı, Yusuf Sarı'nın ise kasığında ağrı olduğu ve tedavisine başlanacağı bildirildi.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Flipp Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M. Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır."


Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:17 Kaynak: DHA
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Filip Novak 6 hafta sahalardan uzak kalacak
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