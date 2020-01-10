Trabzonspor'dan son dakika harcama limitleri için açıklama!

İşte Trabzonspor'un açıklaması;



Kulübümüz, kuruluşundan bugüne kadar her zaman hukukun, adaletin ve kuralların tarafında olmuş ve herkes için bu değerleri savunmuştur. Trabzonspor Kulübü olarak hiçbir zaman kendimiz için istemediğimizi bir başkası için de istemedik.



Bu doğrultuda; kamuoyunda "harcama limitleri" olarak bilinen uygulama ile ilgili görüşümüzün de duruşumuzun da aynı değerlerin çerçevesinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.



Nasıl ki limitlerin %30'dan 40'a çıkartılmasına prensip gereği itiraz ettiysek yine son günlerde konuşulan "harcama limitlerinin esnetilmesi"ne yönelik girişim ve söylemlere de aynı sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyoruz!



Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının kendi koydukları ve tüm futbol ailesinin sezon başında kabul ettiği kurallardan ve bu kuralların edimlerinden asla taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile "harcama limitlerinin esnetilmesi" konusunda yaşanan süreci yakinen takip ettiğimizi ve herhangi bir kuraldışılığa kesinlikle izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.



Saygılarımızla



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