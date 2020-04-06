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Trabzonspor'dan son dakika Sörloth açıklaması! "Trabzon'dan ayrıldı..."
6 saat önce
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır.
Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:18
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