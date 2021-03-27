Trabzonspor'dan, "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine destek - Son Dakika

Trabzonspor'dan, "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine destek

27.03.2021 20:37
Trabzonspor'dan,

Trabzonspor Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine, 61 tekerlekli sandalye bağışlayarak destek oldu.

Trabzonspor Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine, 61 tekerlekli sandalye bağışlayarak destek oldu.

Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketi kapsamında, Altayspor Kulübü tarafından "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla etiketleyerek kampanyaya katılım çağrısında bulunduğu Trabzonspor Kulübü çağrıya sessiz kalmadı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelsiz bir dünya için "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketi kapsamında Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'na 61 tekerlekli sandalye bağışlandığı duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü, "Engelsiz bir dünya için "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" kampanyasına katılıyor ve 61 adet tekerlekli sandalyeyi TESYEV'e bağışlayarak bu güzel organizasyona destek veriyoruz." paylaşımının altına "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Kayserispor Kulübünü etiketleyerek kampanyaya davet etti.

Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan, 'Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri' hareketine destek - Son Dakika Spor


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