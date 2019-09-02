Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Süper Lig'de 15 maçlık seri
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Trabzonspor'dan Süper Lig'de 15 maçlık seri

32 dakika önce

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Trabzonspor'dan Süper Lig'de 15 maçlık seri, System.String[]

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.


Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürüyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken bu sezon ise oynadığı 3 maçı da kaybetmeyerek 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, 2010-11 sezonunda 19-34 haftalarını namağlup geride bırakarak 15 maçlık puan serisi yakalamıştı. Söz konusu dönemin ardından bordo-mavililer ilk kez 2010-11 sezonunda elde ettiği yenilmezlik serisini yakalamış oldu.


Karaman'lı Trabzonspor yedi derbiden birini kaybetti


Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman döneminde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı 7 derbiden sadece 1'ni kaybetti. Bordo-mavililer, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 1 kez kaybederek İstanbul takımlarına karşı son yılların en iyi performansını sergiledi.


Trabzonspor rakip kaleleri boş geçmiyor


Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta rakip kaleleri boş geçmedi. Bordo-mavililer ligde oynadığı son 15 maçta da rakip kalelere gol atmayı başarırken, kalesinde ise sadece iki maçta gol görmedi. Söz konusu maçlarda 31 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 18 gol gördü.


Son 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik


Trabzonspor 2018-19 ve 2019-20 sezonunda Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililerin söz konusu maçlarda aldığı sonuçlar ise şöyle:


2018-2019


Göztepe - Trabzonspor: 1-3


Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2


Trabzonspor - Akhisarspor: 2-1


BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1


Trabzonspor - Antalyaspor: 4-1


Bursaspor - Trabzonspor: 0-1


Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1


Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1


Trabzonspor - Kayserispor: 4-2


Konyaspor - Trabzonspor: 2-2


Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1


Ç. Rizespor - Trabzonspor: 2-3


2019-2020


Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1


Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1


Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1 - TRABZON

Trabzonspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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