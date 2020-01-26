Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na Nwakaeme itirazı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na Nwakaeme itirazı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na Nwakaeme itirazı!

18 dakika önce

Bordo-mavililer, maçın hakemi Ali Şansalan'ın yıldız futbolcuya haksız kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na Nwakaeme itirazı!, System.String[]

Bordo-mavililer, maçın hakemi Ali Şansalan'ın yıldız futbolcuya haksız kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.


Trabzonspor yönetimi maçın hakemi Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız yere kırmızı kart göstermesini gerekçe gösterdi.


HAKEM İTİRAF ETTİ


Hakem Ali Şansalan, Denizlisporlu Lopes'in çelmesiyle yerde kalan Nwakaeme serbest atış kullanmayı beklerken sarı kart görünce tepki gösterip, ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı.


Türkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasında pozisyonun tekrarını inceleyince hatasını bir kez daha gördü.


Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti: "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm."


Fenerbahçe maçında oynayamayacak


Nwakaeme, Trabzonspor'un ligde yarın deplasmanda oynaması gereken Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezasını çekecekti. olan Ancak Malatya ve çevresinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle karşılaşma ertelendi. Bu nedenle Nijeryalı yıldız cezasını Fenerbahçe ile oynanacak olan 20. hafta karşılaşmasında çekecek. (Sabah)


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:32 
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