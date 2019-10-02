Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan taraftarlarına uyarı
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Trabzonspor'dan taraftarlarına uyarı

1 saat önce

Trabzonspor, yarın Basel ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi taraftarlarını uyardı.

Trabzonspor'dan taraftarlarına uyarı, System.String[]

Trabzonspor, yarın Basel ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi taraftarlarını uyardı.


Bordo-mavililerin resmi internet sitesinde yar alan açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu tarafından, Sparta Prag ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verilmiştir. Buna göre 3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağımız FC Basel karşılaşmasında Güney Kale Arkası Üst A Blok - Güney Kale Arkası Üst G Blok - Güney Kale Arkası Alt I, J, K ve L bloklar bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır. Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Trabzonspor, Basel, Kale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:17 Kaynak: İHA
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