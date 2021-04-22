Trabzonspor'dan tarihi beraberlik serisi

Süper Lig'de son beş maçından da birer puanla ayrılan Trabzonspor, Türkiye'nin en üst liginde mücadele etmeye başladığı 1974-75 sezonundan buyana üst üste en fazla beraberlik aldığı dönemlerden birini yaşıyor.

Süper Lig'in 32'nci haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayan beraberlik serisini 36'ncı haftadaki Galatasaray deplasmanında da sürdüren Trabzonspor, bu alanda tarihinin en uzun serilerinden birine imza attı. Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmaları ile son 5 lig maçından birer puanla ayrılan bordo-mavililer, üst üste beş beraberliği en son 2017-18 sezonunda almıştı.

EN UZUN SERİ 7 MAÇTrabzonspor, Türkiye'nin en üst liginde mücadele etmeye başladığı 1974-75 sezonundan buyana üst üste en fazla beraberlik aldığı dönemi ise 1979-80 sezonunda yaşadı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda üst üste 7 maçtan bir puanla ayrılarak Süper Lig tarihindeki en uzun beraberlik serisine imza atmıştı. Karadeniz ekibi, bu sezon üst üste aldığı 5 beraberlik ile 2017-18 sezonuyla birlikte bu alanda tarihinin en uzun ikinci serisine imza atmış oldu.SON HAFTADA SADECE İKİ GALİBİYETBu arada Trabzonspor ligde 9'u galibiyet, 1'i beraberlik olmak üzere çıkış yakaladığı 10 maçlık puan serisinin ardından oynadığı son 10 maçın yalnızca ikisini kazanabildi. Bordo-mavililer söz konusu periyotta 6 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alırken, hanesine toplamda 12 puan yazdırabildi. Karadeniz ekibi söz konusu 10 maçta 18 puan kaybı yaşadı.KAÇAN PUANLARA YANIYOR

Ligde üst üste yaşadığı kayıplarla yarıştan uzaklaşan Trabzonspor, üst sıralardakinin de kayıplar yaşamasıyla kaybettiği puanları mumla arıyor. Bordo-mavililer yalnızca son 5 haftada beraberlikle tamamladığı maçlardan galip ayrılabilseydi, maç fazlasıyla zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alacaktı. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu konudaki kızgınlığını ifade ederek, "İkinci mi, üçüncü mü oluruz diye fırsatları düşündük. Son 5 maçta 10 puan kaybettik ve bu puanların hepsi cebimizdeydi. Bundan dolayı da kızgınım. Ligin bundan sonraki seyrinde yine kazanmak, kazanabilmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.