Trabzonspor'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı teknik adam için paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:


"Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - İSTANBUL

Fatih Terim, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:45 Kaynak: İHA

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