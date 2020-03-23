Trabzonspor'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Trabzonspor'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı teknik adam için paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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