Trabzonspor'dan TFF Başkanı Özdemir'e "geçmiş olsun" mesajı
02.12.2020 20:39
Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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