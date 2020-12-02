Trabzonspor'dan TFF Başkanı Özdemir'e "geçmiş olsun" mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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