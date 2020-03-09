Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu - Son Dakika
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Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

28 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.

Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.

Bordo-mavili kulüpten Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF'ye yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu süre oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği belirtildi. Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Açıklanan gerekçelerle, söz konusu müsabakada kural hatası yapılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 7'nci maddesine uygun olarak süresi için itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; 07.03.2020 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi talep ederiz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:15 Kaynak: DHA
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