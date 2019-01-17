Trabzonspor'dan "Transfer Yasağı" Açıklaması
29 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, transfer yasağı ile ilgili açıklama yaptı.
Trabzonspor
Kulübü, transfer yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor, transfer yasağı ile ilgili kulübün internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"San Lorenzo
kulübünden transfer edilen Emmanuel Mas'ın en geç 2017 yılının sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1 milyon euroluk kısmının ödenmemesi nedeniyle alacaklı kulüp FIFA'ya başvurmuştu. Söz
konusu borç mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenirken FIFA, kulübümüze ilgili dosyadan dolayı transfer yasağı cezası vermiş, bu yasağı da 1 yıl süreyle askıya almıştı. Gelinen süreçte ise, Milan
Kulübü'nden 2017-2018 sezonunda toplam 11 milyon euro karşılığında transfer edilen ve ilk taksitleri de mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenen Jose Ernesto Sosa ile Juraj Kucka
'nın ikinci bonservis taksiti olan 2 milyon 2 bin euronun ödenmemesi sonucunda söz konusu kulüp FIFA'ya başvurmuştur. FIFA, Milan Kulübü'nün başvurusu sonrasında askıda beklettiği transfer yasağını uygulamaya koymuştur. Geçtiğimiz hafta itibariyle Milan Kulübü'nün şikayetine konu olan 2 milyon 2 bin euronun ödenmesine rağmen FIFA tarafından verilen bu karar kaldırılmamıştır. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu
ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CAS'a yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir. Sadece bir transfer döneminde geçerli olmak üzere; yani içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde kulübümüzün transfer penceresi 31.01.2019 tarihine kadar kapalı olacaktır."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:56 Kaynak: İHA
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