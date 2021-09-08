Trabzonspor'dan transferin son gününde sol bek atağı

Yeni sezon öncesi 9 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, bugün sona erecek yaz transfer dönemini genç sol bek oyuncusu Irakli Azarovi ile tamamlamak istiyor.

Yaz transfer döneminde Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve son olarak Denswil'i kadrosuna katan bordo-mavililer, bir sol bek takviyesiyle transfer dönemini noktalamayı hedefliyor. Bu noktada uzun süredir Gürcistan ekibi Dinamo Batumi forması giyen 19 yaşındaki Irakli Azarovi için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, bu transferi de olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor.

SON GİRİŞİM

Bugün sona erecek olan yaz transfer dönemi öncesi Gürcistan ekibine son teklifini ileten Karadeniz ekibi, genç sol bek için beklemeye geçti. Piyasa değeri 250 bin Euro olan ve gelecek vadeden sol bek oyuncusu için ilk etapta 400 bin Euro civarındaki teklifinde artışa giden bordo-mavililerin, 700-800 bin Euro bandında bu transferi noktalayarak transfer çalışmalarını tamamlamak istediği öğrenildi.