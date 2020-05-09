Trabzonspor'dan Türkiye'de bir ilk!

Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren futbolcular, dün takım halinde idmanlara başladı.

Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren futbolcular, dün takım halinde idmanlara başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo mavili futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Kendisi gibi 53 puana sahip Medipol Başakşehir'in averajla önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 12-13- 14 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig'deki ilk maçını Göztepe ile deplasmanda oynayacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün iki ayrı antrenman yapan bordo mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, taktik çalışmaları yaptırdı





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