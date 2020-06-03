Trabzonspor'dan UEFA'nın men kararıyla ilgili resmi açıklama! - Son Dakika

Trabzonspor'dan UEFA'nın men kararıyla ilgili resmi açıklama!

Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını açıkladıİşte Trabzonspor'un açıklaması;

Trabzonspor'dan UEFA'nın men kararıyla ilgili resmi açıklama!, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını açıkladı

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.

Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.

UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

AHMET AĞAOĞLU KONUŞACAK

Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın vermiş olduğu kararla ilgili olarak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yarın saat 11: 00'de bir açıklama yapacağını duyurdu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:15 

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan UEFA'nın men kararıyla ilgili resmi açıklama! - Son Dakika Spor
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