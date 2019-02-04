Trabzonspor'dan, Uğurcan Çakır Açıklaması
2 saat önce
Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır'ın, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Trabzonspor
kaleci Uğurcan Çakır'ın, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre genç kalecinin tedavisine hafta boyunca devam edilecek. Uğurcan'ın Galatasaray
maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsiz. Ankaragücü
ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan için kulüpten açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirterek, "Kalecimiz Uğurcan'ın bugün MR'ı çekildi. MR sonrasında tedavisine başlandı. Kupa maçında Ümraniyespor karşısında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir" açıklamasını yaptı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:11 Kaynak: İHA
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