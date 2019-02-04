Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan, Uğurcan Çakır Açıklaması

Trabzonspor'dan, Uğurcan Çakır Açıklaması

2 saat önce

Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır'ın, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan, Uğurcan Çakır Açıklaması, System.String[]
Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır'ın, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre genç kalecinin tedavisine hafta boyunca devam edilecek. Uğurcan'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan için kulüpten açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirterek, "Kalecimiz Uğurcan'ın bugün MR'ı çekildi. MR sonrasında tedavisine başlandı. Kupa maçında Ümraniyespor karşısında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir" açıklamasını yaptı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Spor
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