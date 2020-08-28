Trabzonspor'dan Van'daki amatör sporculara malzeme desteği - Son Dakika

Trabzonspor'dan Van'daki amatör sporculara malzeme desteği

VAN'ın Erciş ilçesinde bir ay önce kurulan TS 1967 Erciş Spor Kulübü'ne, takım antrenörü Barış Avcı'nın girişimleriyle Trabzonspor tarafından malzeme desteğinde bulunuldu.

Trabzonspor'dan Van'daki amatör sporculara malzeme desteği, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde bir ay önce kurulan TS 1967 Erciş Spor Kulübü'ne, takım antrenörü Barış Avcı'nın girişimleriyle Trabzon spor tarafından malzeme desteğinde bulunuldu. Van 2'nci Amatör kümede mücadele eden takımın futbolcuları ve altyapı sporcuları, Trabzonspor formaları giyerek antrenman yaptı.

Trabzon'da 22 yıl boyunca amatör liglerde top koşturan ve Yalı, Büyük Liman Belediye ve Kalkınma spor kulüplerinde oynayan Barış Avcı, 3 yıl önce memleketi Van'ın Erciş ilçesine döndü. Avcı, ilçede spora yetenekli gençleri tespit etmek için çalışma yaptı, daha sonra da TS 1967 Erciş Spor Kulübü'nü kurdu. Barış Avcı, antrenörlüğünü yaptığı futbol takımı ve altyapı için Trabzonspor'dan malzeme talebinde bulundu. Avcı'nın talebi üzerine Karadeniz kulübü, 110 takım spor malzemesini Erciş'e gönderdi. Gönderilen malzemeler, Van 2'nci Amatör kümede mücadele eden takımın futbolcuları ile altyapıya ve ilçedeki öğrencilere dağıtıldı.

'GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDULAR'Yardımları için Trabzonspor'a teşekkür eden Barış Avcı, şunları söyledi:

"Trabzon'da çeşitli amatör takımlarda 22 yıl boyunca futbol oynadım. Memleketimizin kültürel yaşantısı Trabzon'la hemen hemen aynı. 3 yıl önce Erciş'e gelip futboldaki tecrübemi burada gençler üzerinde daha faydalı hale getirmek istedim. Önce TS 1967 Erciş Spor'u kurdum. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'daki yönetici ağabeylerim ve başkan yardımcısıyla, Erciş'te futbola nasıl destek olurlar diye görüşmeler yaptım. Onlar da sağ olsunlar, buradaki köy ve mahallelerde bulunan yaklaşık 190 öğrenci ve sporcuya malzeme yardımı yaptılar. Altyapı ve A takımımızda toplamda 190 futbolcumuz bulunuyor. Mahallelerde bulunan öğrenci ve sporculara, forma, şort, tozluk, krampon ve idman malzemelerinden oluşan 110 takım malzeme göndererek, gönül köprüsü kurdular. Amacımız, buradan yetiştirdiğimiz sporcuları Trabzonspor'un altyapısına kazandırmaktır. Futbolcularımızı oluşturduğumuz servis araçlarıyla gidip evlerinden alıp, idman sonrası tekrar evlerine bırakıyoruz."

Trabzonspor, Barış Avcı, Erciş, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Van'daki amatör sporculara malzeme desteği - Son Dakika Spor

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