Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu - Son Dakika

Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

- Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu Trabzonspor 4 yıllık anlaşma sağladığı Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı.

- Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

TRABZON - Trabzonspor 4 yıllık anlaşma sağladığı Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı.

Trabzonspor, Palmerias Kulübünden transfer ettiği Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumunda hazırlanan tanıt videosunda oyuncu Trabzonspor'un stadyumunda yakından gördü.

Öte yandan Trabzonspor, oyuncuyla yaptığı anlaşmaya göre, 2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret ve 2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000 Euro garanti ücret ödeyecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecek.

Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu
Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu
Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu
Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

Trabzonspor, Vitor Hugo, Futbol, Euro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu - Son Dakika Spor

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